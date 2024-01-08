NBA’de Los Angeles Lakers, konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 106-103’lük skorla mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 9 müsabakayla devam etti. Los Angeles ekiplerinin mücadelesinde Lakers, sahasında Clippers’ı all-star yıldızı LeBron James’in etkili performansıyla 106-103 yendi. Lakers’ta LeBron James 25 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibinde Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaund ve 1 asistle katkı verdi. Clippers’ta ise Paul George ve Ivica Zubac’ın 22’şer sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman’ın 9 sayı, 6 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers’a 117-115 mağlup oldu. Cleveland’da 29 sayı, 16 ribaund, 2 asistle oynayan Jarrett Allen ile 23 sayı, 3 asist, 2 ribaund kaydeden Caris LeVert, takımını galibiyete taşıdı. San Antonio’da ise Victor Wembanyama’nın 24 sayı, 10 ribaundu ile Devin Vassell’in 22 sayısı yeterli olmadı. Müsabakada 20 dakika parkede kalan Cedi Osman da 9 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle mücadele etti.

NBA’de gecenin sonuçları şu şekilde:

Cleveland Cavaliers: 117 - San Antonio Spurs: 115

Brooklyn Nets: 127 - Portland Trail Blazers: 134 (Uzatmada)

Orlando Magic: 117 - Atlanta Hawks: 110 (Uzatmada)

Sacramento Kings: 100 - New Orleans Pelicans: 133

Dallas Mavericks: 115 - Minnesota Timberwolves: 108

Denver Nuggets: 131 - Detroit Pistons: 114

Phoenix Suns: 115 - Memphis Grizzlies: 121

Golden State Warriors: 118 - Toronto Raptors: 133

Los Angeles Lakers: 106 - LA Clippers: 103