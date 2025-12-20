Maçtan dakikalar
11. dakikada Laçi’nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
21. dakikada Djalo’nun ara pasında Abraham ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Erdem meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.
29. dakikada sol taraftan Laçi’nin direkt penaltı noktası gerisine ortaladığı topa Rak-Sakyi bekletmeden vuruşunu yaptı. Ağlara giden meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Orkun’da kaldı ve uzaklaştırıldı.
35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Orkun’un uzak direğe sert şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı son anda çeldi.
45+2. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Orkun'un ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi’nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
56. dakikada Olawoyin’in pasında topla buluşan Augusto’nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
64. dakikada Kartal Kayra’nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat’tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
72. dakikada sol taraftan Orkun’un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica’nın önüne indirdi. Rashica’nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
90+1. dakikada Taylan Antalyalı’nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 85), Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Gökhan Sazdağı dk. 90), Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 85), Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Tammy Abraham (Devrim Şahin dk. 45)
Yedekler: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek
Teknik Direkör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala (Taha Şahin dk. 78), Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 78), Jesuran Rak-Sakyi (Emrecan Bulut dk. 74), Ibrahim Olawoyin (Halil Dervişoğlu dk. 78), Antonio Augusto (Altin Zeqiri dk. 60), Ali Sowe
Yedekler: Eren Kılıç, Osman Yağız Topçu, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Milot Rashica (dk. 64) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Kartal Kayra Yılmaz, Sergen Yalçın (Teknik Direktör), Tiago Djalo, Milot Rashica (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu, Modibo Sagnan, Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)