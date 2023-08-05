Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Vatandaşlarımız için her geçen gün taş üstüne taş koymaya, hizmet etmeye, insanlarımızın taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Hacı Rüştü Mahallesi, İbrahim Paşa Mahallesi ve Kıratlıoğlu Mahallelerin de incelemelerde bulundu. Gittiği mahallelerde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek mahalle sakinleri ile bir araya gelen Savran, vatandaşlara belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Talep ve önerilerini dinlediği mahalle sakinlerine destek ve güvenleri için teşekkür eden Başkan Savran, “Sizler için gecemiz, gündüzümüz yok. Nevşehir’imiz için canla başla çalışacağız.” dedi.

Savran daha sonra Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Simit ve Kartal ailelerinin evlatlarının düğün törenlerine katılarak genç çiftleri tebrik etti.