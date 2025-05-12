Saha çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı bu kez berber ve kuaförler için sahaya indi. Bir taraftan mahalle teşkilatları, bir taraftan da kadın kollları teşkilatı İnegöl'deki berber ve kadın kuaförlerini tek tek gezerek günlerini kutladı ve hediye takdim etti.

BERBERLERİN KOLTUĞU HİKAYELERİN BULUŞTUĞU YER OLMUŞTUR

Ziyaretler sonrası açıklama yapan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız; Mahalle teşkilatlarımız ve kadın kolları teşkilatımız, 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler günü münasebetiyle ilçemizdeki tüm berber ve kuaför esnafımızı ziyaret ederek isimlerine özel hazırlanmış kupa bardaklarımızı hediye ettiler. Berberin koltuğu; hikayelerin buluştuğu, yüzlerin gülümsediği bir yer olmuştur. Her bir dokunuşlarıyla güzelliğe ve özgüvene değer katan değerli sanatkarlarlarımızın 11 Mayıs Berberler ve Kuaförler Gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.