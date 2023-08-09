Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yerli ve milli gururumuz Togg’u, sanayi esnafı ile buluşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehirli sanayiciler, Nevşehir Belediyesi’nin yeni makam aracı olan Togg’u yakından tanıma fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Lale Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Nevşehir sanayisindeki ziyaretlerine Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg ile giden Başkan Savran, sanayi esnafları ve orada bulunan vatandaşlara Togg'u tanıttı. Sanayideki ustalar ilk kez yakından inceleme fırsatı buldukları Togg’a tam not verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonerliğinde ülkemize kazandırılan Togg’un ülkemize hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Savran, “Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenen işadamlarımız bir araya gelerek yerli aracımızı üretmeye başladı. Bu araç neler yapabileceğimizi, imkân verildiği zaman Türk insanının neleri başarabileceğinin en güzel örneği, en güzel göstergesi. Yüzyıllık rüyamız gerçek oldu.” dedi.