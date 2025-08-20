Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 Tarım-Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 artış gösterirken, veteriner harcamaları ve gübrede yüksek artışlar dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin Tarım-Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayımladı.

Endeks, Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,27 artış kaydetti.

Ana gruplar bazında, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 2,79, Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler de yüzde 0,95 artış kaydetti.

Yıllık bazda da tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 33,92 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler: yüzde 33,61 artış gözlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARI VE GÜBREDE

Yıllık değişimde en yüksek artış, yüzde 61,77 ile veteriner harcamaları alt grubunda gözlendi.

Aylık bazda ise en fazla artış, yüzde 6,05 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda gerçekleşti.

Özellikle veteriner harcamaları ve gübredeki yüksek artışlar, tarım sektöründe maliyet baskısının devam ettiğini gösterdi.