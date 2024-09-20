Mağaza, General de Brigadă Irimia Caddesi No: 7 adresinde konumlanıyor ve 14 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Açılışa bölge sakinleri, yerel tasarımcılar, mimarlar ve çok sayıda misafir katıldı. Açılş büyük bir ilgi gördü.

Nill's Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ortakcı, yaptığı açıklamada bu yeni mağazanın şirketin genişleme stratejisi açısından kritik bir adım olduğunu ve Romanya pazarında güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

50 yılı aşkın bir süredir mobilya sektöründe hizmet veren Nill's Mobilya, müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor.

Firma, üretim sürecinde yüksek kaliteli malzemeler kullanıyor ve birinci sınıf bir tasarım ekibiyle çalışıyor.

Nill's Mobilya'nın öncelikli hedefi, üstün tasarımı ve kaliteyi bir araya getirerek hem yurt içi hem de ihracat pazarlarında daha fazla satış noktasıyla markasını geniş kitlelere ulaştırmak.

Firma, Romanya'da modern ahşap mobilya seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor ve Craiova şehrinde açılacak 900 metrekarelik ikinci bir mağaza ile genişlemesini sürdürüyor.

Bu stratejik genişleme, hem Türkiye'nin hem de İnegöl'ün mobilya ihracatına önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.