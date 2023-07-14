Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'ndeki Agroekoloji Uygulamaları Forumu, tarım sektöründe büyük bir heyecan yarattı. Program kapsamında agroekoloji konusunda sunumlar, tohum takası ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca katılımcılar, Nilüfer'deki tarım uygulamalarını saha ziyaretleriyle yerinde gözlemleme fırsatı buldular.

Forum boyunca 19 farklı ülkeden gelen katılımcılar, çeşitli çalışmalara katılarak Nilüfer'deki tarım projelerini yakından inceledi. Konak Üretici Pazarı'nı gezen konuklar, üreticilerden ürünler hakkında bilgi aldı. Küçük ölçekli üreticiler ve aile işletmeleriyle konuşan katılımcılar, üretim süreçlerini sorgulayarak dikkatlerini çeken ürünleri fotoğrafladı. Ayrıca tadım yaparak gıda ürünlerinin lezzetlerini deneyimleyen konuklar, üreticilerden alışveriş yapma imkanı da buldular.

Katılımcılar, Konaklı Mahallesi'ndeki Ekoçiftlik alanı ve Hasanağa Gıda Merkezi'nde yapılan incelemelerin yanı sıra, Nilüfer Kent Bostanları'nda gerçekleştirilen çalışmalara da büyük bir hayranlıkla yaklaştılar. Ürünlü'deki kent bostanlarında yapılan ekolojik tarım çalışmaları, Tohum Kütüphanesi ve Kompost projeleri hakkında bilgi alan konuklar, beğenilerini ifade ettiler.

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü ve EKODER Başkanı Arca Atay, programla ilgili değerlendirmede bulundu. Atay, 19 ülkeden gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığını belirterek, amaçlarının topluluğu güçlendirmek ve doğaya dost tarım uygulamalarını destekleyip yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Agroekoloji Uygulamaları Forumu, tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaların önemini vurgularken, katılımcıları Nilüfer'in tarımsal potansiyeli ve projeleriyle etkileyerek büyük bir hayranlık uyandırdı.