Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler mevkiinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, üst geçidin direğine çarptı. Korkunç çarpışmanın etkisiyle araç ikiye katlandı ve içinde bulunan sürücü ile kardeşi sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları araçtan kurtarılan kardeşler, hemen hastaneye götürüldü.

Kaza, 16 BDD 626 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ersin Ö. tarafından gerçekleşti. Ersin Ö., yakın Çevre Yolu üzerinde direksiyon kontrolünü kaybederek savruldu ve bir üst geçidin alt direklerine çarparak durabildi. Ancak çarpmanın şiddetiyle araç tamamen ikiye bölündü. Çevrede bulunanlar durumu hemen bildirerek itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. İtfaiye ekipleri, sıkışmış olan sürücü Ersin Ö. ve yanındaki kardeşi Yalçın Ö.'yü güvenli bir şekilde araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

İki kardeş, acil sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak yapılan açıklamaya göre, hayati tehlikeleri devam etmektedir. Bölgede benzer bir kaza yaşanmaması için önlemler alınırken, yetkililer olayla ilgili tahkikat başlattı.