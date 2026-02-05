İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ve bu yıl 9’uncusu yapılan Okullar Arası Spor Festivali, Pazartesi günü basketbol karşılaşmalarıyla start aldı. Basketbol müsabakaları sürerken, satranç branşındaki turnuva ise Çarşamba günü İnegöl AVM’nin sergi salonunda düzenlendi.

Saat 10.00’da başlayan ve 17.00’ye kadar devam eden turnuva, 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Toplam 30 okuldan 120 öğrencinin katıldığı organizasyonda, gün boyunca süren maçlarda sporcuların strateji ve konsantrasyona dayalı mücadelesi öne çıktı. Tahta başında rakiplerine üstünlük kurmaya çalışan öğrenciler, sergiledikleri performansla izleyenlerden tam not aldı.

KUPA VE MADALYALAR TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Gün sonunda 6 kategoride dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından, kupa ve madalya töreni düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, meclis üyeleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katıldığı törende, kupa ve madalyalar sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Şehrimizde geleneksel hale gelen Okullar Arası Spor Festivalinin 9’uncusunu başlattık. Pazartesi itibariyle basketbol müsabakalarıyla başladı, bugün satrançla devam ediyor. Çok kapsamlı bir organizasyon. 14 ayrı branşta 73 kategoride 500 okul takımı ve 3500 öğrenciyle bu müsabakalar yapılıyor” dedi.

SATRANÇ TURNUVASINDA 30 OKUL TAKIMI, 120 SPROCU YARIŞTI

Festival çerçevesinde İnegöl Belediyesi’nin okullara 1 milyon TL değerlinde spor malzemesi hediye edeceğini de hatırlatan Dündar, “Gençlerimizi seviyoruz, onları önemsiyoruz. Belediye Başkanımızın talimatlarıyla 2026 yılını da Gençlik Yılı ilan ettik. Bu çerçevede inşallah bu yıl gençlerimize yönelik çok güzel faaliyetlerimiz olacak. Bugün satranç turnuvasında da 120 sporcumuz yarıştı. 30 ayrı okul takımı yer aldı. Ben Spor Festivalimize katılan tüm okullarımıza, öğrencilerimizse ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.