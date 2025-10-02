

Nilüfer Belediyesi, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" öncesinde düzenlediği etkinliklerle can dostların kent yaşamındaki sorunlarına dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi (NKK) Hayvan Hakları Çalışma Grubu, "Hayvanları Koruma Günü" kapsamında "Göz Ardındakiler, Kentin Ötekileri:Hayvanlar" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner’in moderatörlüğünü yaptığı programda Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. Dr. Ebru Yalçın, akademisyen Erhan Korkmaz, gazeteci Neslihan Çelik Alkoçlar konuştu. Nilüfer Pancar Deposu’ndaki programı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, NKK Başkanı Mustafa Berkay Aydın, NKK Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal ve çok sayıda hayvansever takip etti.

Programın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, kent genelinde bu konuda hassasiyet gösterdiklerini kaydetti. Daha sonra geçilen söyleşide Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın "Kentin Dışlanmışları: Hayvanlar" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Şehrin planlamasında hayvanların da göz önüne alınması gerektiğini söyleyen Yalçın, yapılabilecekler hakkında önerileri sıraladı. Ormansızlaşmadan kaçınılması gerektiğini belirten Yalçın, "Orman içinden geçen yollarda hayvanların güvenliği sağlanmalı. Bina giydirmelerinde yansımayı engelleyecek önlemler alınmalı. Gürültü ve havai fişek sınırlandırılmalı. Afet zamanlarında toplanma alanları ve geçici barınma noktalarında hayvanları olan insanlar için özel alanlar oluşturulmalı. Halk sağlığı çalışmaları yapılmalı" dedi.

Akademisyen Erhan Korkmaz ise "Sokaklar Kimin? Hayırsızada Sürgününden Bugüne Kent Politikalarında Türcülük" başlıklı sunum yaptı. Hayvanlar için mezar yokluğuna dikkat çeken Korkmaz, barınakların kentin çeperine itilmesini eleştirerek, "Çepere itilenler genelde ötekilerdir. Kent dokusu ile bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Korkmaz, restoran ve market yiyeceklerinin insan dışındaki hayvanlarla paylaşılmamasının da önemli bir mesele olduğunu dile getirdi. Yeşil alanların insanlaştırılması, toplu taşımalar ve doğal afetler gibi konularda da benzer sorunların yaşandığını belirten Korkmaz, kolektif belleği yeniden üreten kent anıtlarında insan dışındaki canlılara ilişkin çok fazla örneğin olmadığını ifade etti.

Gazeteci Neslihan Çelik Alkoçlar, "Hayvan Hakları Mücadelesinde Medyanın Rolü" başlıklı konuşmasında, medyanın bu konudaki söylem ve uygulamalarıyla sınıfta kaldığını ifade etti. Medyanın kullandığı dilin öneminden bahseden Alkoçlar, haberlerde şiddet yerine sevgi temalı içeriklerin verilebileceğine işaret ederek, "Öfke yerine sevgi olan cümleler kullanılabilir. Örneğin "başıboş hayvan" yerine "sahipsiz hayvan" denilebilir. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan işler yapılabilir" dedi.

Nilüfer Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda ise hayvan hakları konusunda farklı bir farkındalık örneği sergilendi. Toplantı öncesinde Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, meclis üyelerine mama kabı ve mama dağıtarak "Hayvan Hakları" gününe dikkat çekti.

