Tanrıkulu açıklamasında, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve finansal piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarında ciddi oynaklıklara yol açtığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Altın, geleneksel olarak güvenli bir yatırım aracı olarak görülse de son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar, kısa vadede önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Bu oynaklıklar, yatırımcıyı ani ve sağlıksız kararlar almaya itebilmektedir.”

Gayrimenkulün uzun vadede daha istikrarlı ve güvenilir bir yatırım sunduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gayrimenkul; barınma gibi temel bir ihtiyaca dayanması, düzenli kira geliri sağlayabilmesi ve uzun vadede değerini koruma özelliği sayesinde her dönem güvenilirliğini ispatlamış bir yatırım aracıdır. Özellikle belirsizlik dönemlerinde, somut ve sürdürülebilir yatırımlar yatırımcılar için güvenli bir liman oluşturmaktadır.”

Açıklamasının devamında yatırımcılara uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmeleri çağrısında bulunan Tanrıkulu, “Kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine, doğru lokasyon, doğru fiyat ve doğru analizle yapılan gayrimenkul yatırımları hem bireysel yatırımcılar hem de sektör açısından istikrar sağlamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.