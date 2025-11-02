Nilüfer Belediyesi, Beşevler Sanayi Sitesi’nden sonra bu kez Nilüfer Ticaret Merkezi’nde (NİLTİM) kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Sabah erken saatte çalışmalara başlayan ekipler bölgeyi çöp ve atıklardan arındırdı.

Nilüfer Belediyesi, ilçedeki ticaret ve sanayi bölgelerine yönelik temizlik seferberliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Beşevler Sanayi Sitesi’nde kapsamlı temizlik, çevre düzenlemesi ve asfalt yama çalışması gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi, bu kez temizlik çalışmalarını Nilüfer Ticaret Merkezi’ne (NİLTİM) taşıdı.

Pazar sabahı erken saatlerde NİLTİM’de harekete geçen Nilüfer Belediyesi ekipleri, bölgede yoğun bir mesai harcadı. 34 personel ve 6 araçla gerçekleştirilen temizlik çalışmasında ekipler, bölgede biriken çöpleri ve çalışmalardan kaynaklanan atıkları topladı.

Gün boyu süren temizlik operasyonunda NİLTİM’in farklı noktaları titizlikle temizlendi. Belediye ekipleri, ticaret merkezinin çevresinde oluşan atıkları toplayarak bölgenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağladı.