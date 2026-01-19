Olay, Yeniimaret Mahallesi 7. Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden firar eden mahkum, 3-4 müstakil evin ortak bahçesinde atlayarak bir eve sığındı. O esnada evde bulunan ev sahibi kadın, şahsı karşısında görünce korkudan bayıldı. Daha sonra şahsı fark eden mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahkumun evden çıkarılarak polis aracına bindirilmesi sırasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak ve güvenliği sağlamak amacıyla biber gazı kullandı. Polisin linç edilmekten kurtardığı şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaşananlara tanık olan mahalle sakinlerinden Şeref Dindoruk, "Adam bir kadının evine giriyor. Kadın korkudan yere düşüyor. Büyük panik yaşandı" dedi.