Nesine 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Bursa Nilüfer FK, son 3,5 ayda oynanan 13 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. 16 ekibin bulunduğu grupta 15. sırada yer alan ekip, geçtiğimiz pazar günü oynanan lig maçında lider Etimesgut SK’ya 3-1 yenildi.

Aldığı sonuçlarla kümede kalma hattından 6 puan uzaklaşan Bursa Nilüfer FK için küme düşme korkusu git gide hissedilmeye başlandı.

Takımda Bursaspor’un gönderdiği yetenekli oyuncular arasında tek fark yaratan isim orta saha oyuncusu Bilal Güney oldu. Gol yollarında büyük sıkıntılar çeken ekipte, forvet oyuncularından daha fazla gol katkısı veren oyuncu buna rağmen takımının küme düşme hattında olmasına engel olamadı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in önemli projelerinden biri olan Bursa Nilüfer FK adımı şimdilik beklentileri verememiş oldu. Bursaspor yönetiminin transfer yasağı gelmeden ekibe takviye noktasında çalışma yapıp yapmayacağı ise önümüzde ki günlerde belli olacak.

Kaynak: Mehmet Sevinç