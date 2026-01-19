Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 3 ay önce dünyaevine giren Helin K. (24), eşi İsmail K. ile birlikte babasının evine misafirliğe gittikten sonra kendi evlerine döndüklerinde aralarında tartışma çıktı.

KOMŞULARA 'İNTİHAR' DEDİ

Genç çiftin kavga sesini duyan ve kontrol etmek için kapıya gelen komşuları, daire içerisinden bir el silah sesi duydu.

Ardından kapıyı açan İsmail K., eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek, kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkanları ile Kepez Devlet Hastanesine götürdü. Genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KOCA TUTUKLANDI

Genç kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından İsmail K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail K., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.