Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Rize Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaştı. Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan maçta misafir takım üstünlük kurdu. İlk yarıyı 22-13 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda da aynı performansı sergileyerek karşılaşmayı 43-21 kazandı.
Bu zaferle puanını 10’a çıkaran Nilüfer Belediyespor, averaj farkıyla Beşiktaş’ın hemen arkasında ikinci sırada yer aldı. Nilüfer Belediyespor, ligin 6. haftasında Üçevler Spor Tesisleri’nde saat 17.00’de Beykoz Belediyesi Spor Kulübü’nü konuk edecek.
Kaynak: BÜLTEN