Nilüfer Çocuk Korosu’nda yetişen ve Bursa’daki çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilerden oluşan Nilüfer Gençlik Korosu, sadece Bursa’daki konserleriyle değil, aynı zamanda İzmir ve Ankara’daki koro şenliklerine katılarak büyük takdir topladı.

Bu yıl ise Ankara’da düzenlenen “27. Türkiye Korolar Şenliği”nde Türkiye’nin dört bir yanından 103 koroyla birlikte performans sergileyerek koro müziğinin seçkin eserlerini başarıyla seslendirdi.





Nilüfer Gençlik Korosu, 27. Türkiye Korolar Şenliği’nin son oturumunda sahne aldı. Koro, Türkiye’ye ait koro müziği eserlerinin yanı sıra Rusça, Bulgarca ve Almanca parçalar da seslendirerek izleyicilerden büyük takdir topladı. Değerlendirme kurulu, Nilüfer Gençlik Korosu’nu “Müzikalite ve Müzikal Dinamikler Başarısı” ödülüne layık gördü.

KORODAN ZİYARETLER

Program kapsamında başkente giden Nilüfer Gençlik Korosu, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü Anıtkabir’de ziyaret etti.