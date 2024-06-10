Nilüfer’de Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlandı. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve çevre dostu bir şekilde kurbanlarını kesmelerine imkan sağlayacak önlemleri aldı.

Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlarının satışı ve kesimi Alaaddinbey Hayvan Pazarı ve Carrefour-Sa Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyesi, kendi imkânlarıyla kesim yapmak isteyen vatandaşlar da İhsaniye, Konak, Ataevler, Esentepe, Cumhuriyet, Beşevler, Üçevler, Yüzüncüyıl, Karaman, Fethiye, Altınşehir, Balkan, Kızılcıklı ve Görükle mahalleleri ile Kayapa Mahallesi Fen İşleri araç otoparkı ve Gölyazı Balık Mezatı Alanı’nda kesim yapabilecek.

Bu noktalarda sağlıklı ve hijyenik şartların sağlanabilmesi için gerekli ekipmanları temin edecek ve temizlik personelini görevlendirecek olan Nilüfer Belediyesi, sokak aralarında kurban satışı ve kesimine ise izin vermeyecek.

Zabıta görevi başında olacak

Alaaddinbey Hayvan Pazarı’nda bayramın ilk üç günü, diğer kesim noktalarında ise bayramın ilk iki günü kesim hizmeti verilecek. Kesim hizmetleriyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 444 16 03 numaralı ve Alaaddinbey Hayvan Pazarı’na 0532 646 23 74 numaralı telefonlardan ulaşabilecekler.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince görev başında olacak. Vatandaşlar 246 73 65 veya 444 16 03 numaralı telefonlardan nöbetçi zabıta ekiplerine ulaşarak şikayetlerini iletebilecekler.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililer kurban kesimi için vatandaşlara, sevk raporu, veteriner sağlık raporu ve pasaportuyla kulak küpesi olan hayvanları tercih etmesi önerisinde bulundu. Yetkililer ayrıca, kurban sakatatlarının çevre temizliği ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, sakatatların mahallelerde belirlenen kurban çukurlarına atılmasını veya özel çukurlara gömülmesi gerektiğini hatırlattılar.