Bayrak, yapılan artışların artık vatandaşın tahammül sınırını aştığını belirterek, ekonomik kriz altında geçinmeye çalışan Bursalıların sırtına yeni bir yük bindirildiğini ifade etti. Suyun temel bir yaşam hakkı olduğunun altını çizen Bayrak, belediyelerin yanlış yönetimin bedelini vatandaşın en temel ihtiyacı üzerinden karşılayamayacağını söyledi.

Kademe sınırlarının düşürülmesiyle birlikte aynı miktarda su kullanan vatandaşların faturalarında yüzde 60 ile yüzde 100’ü aşan artışlar yaşandığını dile getiren Bayrak, bu durumun açık bir adaletsizlik olduğunu vurguladı. Uygulamanın sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını belirten Bayrak, “Bu yaklaşım vatandaşı korumak değil, cezalandırmaktır” dedi.

Açıklamada, zam kararının hangi gerekçeyle alındığı, BUSKİ’nin mali tablolarının neden kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmadığı ve bu artışın sorumluluğunu kimin üstleneceği soruları yöneltildi. Ayrıca Bursa’daki tüm muhalefet partilerine de çağrıda bulunan Bayrak, bu konunun siyasi değil, doğrudan vatandaşın meselesi olduğunu belirterek sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti olarak fahiş zamların karşısında olduklarını vurgulayan Bayrak, başlatılan imza kampanyasıyla Bursalıların iradesinin ortaya konulacağını ve zamlar geri çekilene kadar mücadelenin süreceğini söyledi. Açıklama, “Bursa sahipsiz değildir, Bursalı sahipsiz değildir” ifadeleriyle sona erdi.