Nilüfer Kent Tiyatrosu, baharı tiyatro festivali ile karşılıyor. 2-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Tiyatro Festivali’nde birbirinden değerli 14 tiyatro oyunu, Nilüfer’de sanatseverlerle buluşacak.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer Kent Tiyatrosu, tiyatroseverleri özel oyunlarla buluşturmaya hazırlanıyor. 2- 16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Nilüfer Tiyatro Festivali 2024, Bursalıları adeta tiyatroya doyuracak. 14 gösterinin sahne alacağı festivalin açılışı, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun bol ödüllü oyunu “1984” ile olacak. Festivalin kapanışını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Deli Dumrul oyunu ile yapılacak.

Nilüfer Tiyatro Festivali, Bursalı sanatseverlere büyük ilgi gören bir çok oyunu izleme imkanı sunacak. Festival programında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Cadı Kazanı”, Moda Sahnesi’nin “Şirreti Evcilleştirmek”, Oyun Atölyesi’nin “Kel Diva”, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Flu Lysistrata”, Kundura Sahne’nin “Geçen Gün”, Tiyatrokare’nin “Veda”, Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun “Ölümün Tersi Arzudur”, Tiyatro.İN’in “Kim Bu Ben”, Dostlar Tiyatrosu’nun “Bir Delinin Hatıra Defteri”, Kumbaracı50’nin “Öteki Venedik Taciri” oyunları yer alıyor.

Bursalılar festival kapsamında dans gösterileri de izleme şansı bulacak. 9 Mart Cumartesi günü iki önemli dans grubundan, Tork Dans Topluluğu’nun “Sır” ve Taldans’ın “Andan Daha Kısa” isimli gösterileri de arka arkaya seyircilerle buluşacak.

Nazım Hikmet Kültürevi sahnesinde izleyici ile buluşacak bir çok oyunun ardından da oyun sonrası seyirci sohbetleri düzenlenecek.

Festival kapsamında yapılacak atölyeler ve sanatçı sohbetleri, online video yayınları Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sosyal medya hesaplarından duyurulacak.