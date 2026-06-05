Nilüferli çocuklar, bu yaz da sporla iç içe bir tatil geçirmeye hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, 29 Haziran tarihinde başlıyor. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen kurslar, modern spor tesislerinde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden Yaz Spor Okulları'nda eğitimler, hafta içi her gün 2 ve 3 haftalık dönemler halinde planlandı. Program kapsamında sunulan branşlar, tesisler ve yaş grupları ise şu şekilde yer aldı;

'Voleybol, 2012-2019 doğumlular için Üçevler Spor Tesisi ve 100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi. Basketbol, 2015-2019 doğumlular için 100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi. Yüzme, 2012-2021 doğumlular, Konak Yüzme Havuzu ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu. Cimnastik, 2015-2022 doğumlular, Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu. Satranç, 2011-2021 doğumlular Balat Satranç Evi. Futbol, 2016-2019 doğumlular, Üçevler Spor Tesisi. Kort Tenisi, 2016-2019 doğumlular, Altınşehir Gençlik Merkezi. Squash, 2017-2020 doğumlular, Altınşehir Gençlik Merkezi.'

Daha yoğun bir program tercih eden 2014-2020 doğumlu çocuklar için ise Tam Gün Spor Okulları, devreye girecek. Hafta içi her gün 3 haftalık dönemler şeklinde Altınşehir Gençlik Merkezi'nde verilecek bu eğitimlerin kayıtları ise Üçevler Spor Tesisi'nden alınacak. Kurslara kayıt yaptırmak ve detaylı bilgiye ulaşmak isteyen veliler, Nilüfer Belediyesi'nin ilgili spor tesislerine başvuruda bulunarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, geleceğimizin teminatı olan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini her zaman öncelikleri olarak gördüklerini belirterek, 'Çocuklarımızın yaz tatilini güvenli bir ortamda eğlenerek geçirmelerini ve sporun en az bir branşıyla tanışmalarını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızı bu yaz kendilerini keşfetmeye Yaz Spor Okullarımıza davet ediyorum' diye konuştu.