

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Gül Sokak üzerinde devam eden inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada çalışan Nasır A.(45) kafasına beton dökme aracının makinesinden kopan demir parçası düştü. Kanlar içinde kalan işçi, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT