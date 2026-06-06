Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Nilüfer Karadeniz Festivali başladı. Balat Atatürk Ormanı’nda üç gün sürecek festivalin ilk günü; yöresel lezzetler, eğlence alanları ve konserlerle dolu dolu geçti.

Festivalin ilk gün etkinliklerine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alandaki stantları tek tek ziyaret ederek esnaf ve dernek üyeleriyle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İlk günün ilk konserinde sahne alan Safa Tatoğlu, Karadeniz yöresine ait sevilen hareketli parçalarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ardından sahne alan Yayla Trio grubu ise özgün yorumlarıyla alanı dolduran Bursalılardan büyük alkış aldı. Konserlerin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, performanslarından dolayı sanatçılara teşekkür ederek çiçek hediye etti.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’DEN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Gecede katılımcılara hitap eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’de her kültürün özgürce kendisini ifade etmesine büyük önem verdiklerini dile getirdi. Festivalin bir geleneğe dönüştüğünü belirten Başkan Şadi Özdemir, “Herkesin sesi, hepimizin Nilüfer’i diyoruz. Bu festivali de hemşehrilerimizin sesi burada duyulsun diye düzenliyoruz. Geçen yıl başlattığımız bu geleneği sürdürüyoruz; her yıl ilkbaharda Karadeniz Festivali’ni, sonbaharda Balkan Festivali’ni yapmaya devam edeceğiz. Festivale sahip çıkan tüm Karadeniz derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bölgedeki altı ilçeyle kardeş kent ilişkimiz var. Kültürel ve ticari dayanışmamızı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında dayanışma vurgusu da yapan Başkan Şadi Özdemir, zorluklar karşısında Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesinden ilham aldıklarının altını çizerek şunları söyledi: “Ne zaman bir sıkıntıya düşsem, Samsun’a Bandırma Vapuru ile çıkan o bir çift mavi gözün mücadelesine bakıyor ve umudumu tazeliyorum. Bu yüzden omuz omuza vermeli, Cumhuriyetimize ve demokrasimize kararlılıkla sahip çıkmalıyız.”

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından protokol üyeleri, Karadeniz dernekleri ve federasyon temsilcileriyle birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

KAPANIŞI RESUL DİNDAR YAPTI

Gecenin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Resul Dindar, Balat Atatürk Ormanı’nı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. “Gümüşhane Kızları”, “Dalgalan Karadeniz” ve “Duman Aldi Dağlara” gibi popüler şarkılarını seslendiren Dindar, Bursalılara sürpriz yaparak “Bursa’nın Ufak Tefek Taşları” türküsünü de yorumladı. Büyük beğeni toplayan konserin sonunda Başkan Şadi Özdemir, sanatçıya çiçek ve Bursaspor atkısı hediye etti.