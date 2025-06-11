Kurban kesim alanları, atıklardan arındırılarak hijyenik hale getirildi ve halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı.

Bayram süresince ilçe genelinde kurulan kesim noktalarında görev yapan belediye ekipleri, bu alanlarda kesim işlemlerinin düzenli ve yasalara uygun şekilde gerçekleşmesini sağladı. Aynı zamanda hijyen koşullarının korunmasına yönelik denetimlerde bulunuldu.

Bayram sonrası temizlik sürecinde ise, kesim işlemleri sırasında oluşan atıklar toplanarak uygun şekilde bertaraf edildi. Ardından uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla bölgeler yeniden sağlıklı bir duruma getirildi. Bu sayede olası sağlık risklerinin önüne geçilmiş oldu ve ilçe sakinlerinin güvenliği korundu.