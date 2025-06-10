Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği’nin (ÇEKÜDER) 2016’dan bu yana birlikte hayata geçirdiği festival, Türkiye’nin ilk kamplı ve açıkhava film festivali olma niteliğini taşırken, şimdi sinemayı disiplinler arası düzlemde tartışmaya açacak bir sempozyuma da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Festivalin kapsamına dâhil edilen bu yeni akademik açılım, Temmuz ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu ile somutlaşıyor. Bu adım, sinemaya yalnızca gösterimle değil, kuramsal ve bilimsel katkı sağlama niyetini taşıyor. Akademik camiayı, sanatçıyı, araştırmacıyı ve sinema üzerine düşünen herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyum, sinemayı farklı bilim dallarıyla ilişkilendiren yaklaşımları özellikle teşvik edecek.

Sempozyumun katılım süreci de netleşmiş durumda. Bildiri özeti göndermek isteyenlerin, 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Değerlendirme süreci, “Kör Hakem” sistemiyle, yazar adı gizli tutularak yürütülecek. Bildiri özetleri, 300 ile 400 kelime arasında olmalı; ad, soyad, unvan, kurum bilgisi ve ORCID numarası ise e-postanın açıklama ya da konu bölümünde eksiksiz şekilde yer almalı. Bu bilgileri eksik sunan başvurular, değerlendirme dışı bırakılacak. Ayrıca, özetlerin belirtilen sempozyum şablonuna uygun biçimde hazırlanması zorunlu tutulmuş.

Sempozyuma kabul edilen bildiriler 10 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Etkinlik ise 24 Temmuz 2025’te Konak Kültürevi’nde gerçekleştirilecek. Sunulan bildiriler, editoryal bir sürecin ardından elektronik ortamda yayımlanacak olan özet bildiriler kitapçığında yer alacak. Ayrıca bu bildirilerin tamamı, Eylül ayında yayımlanacak olan çevrimiçi bildiriler kitabıyla kamuoyuna sunulacak.

Çalı Köy Filmleri Festivali, böylece yalnızca bir film gösterim alanı değil, aynı zamanda sinemayı düşünsel olarak da ele alan, tartışan, akademik bir buluşma zeminine dönüşüyor. Festival, köyden yükselen sinema sesini bu kez bilimle buluşturuyor.