Öğle saatlerinde yaşanan olayda, minibüs sürücüsü Tekin K., seyir halindeyken önünde ilerleyen başka bir araca çarpmamak için yaptığı ani manevra sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bu kontrolsüz hareketle birlikte minibüs, önce park halindeki bir araca ardından kaldırımdaki yayaya çarptı.

63 yaşındaki marangoz Naim Kır, kazadan saniyeler önce ATM’den para çekmiş, ardından yürümeye başlamıştı. Ne var ki hızla savrulan minibüs, onu hedef aldı. Servis aracının altında kalan yaşlı adam, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden ağır yaralı şekilde çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kır, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise olayın dehşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde minibüsün aniden yön değiştirdiği, savrularak kaldırıma çıktığı ve yayaya çarptığı net şekilde izlenebiliyor. Polis, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.