Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı’nda konuşan gazeteci Cem Seymen, tarımın stratejik bir unsur olduğunu belirterek, “Türkiye’de tarımı çözmeden hiçbir şeyi çözemeyiz” dedi.

Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğinde üretimi teşvik etmek, tarım alanlarının korunması ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen, “Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı” sona erdi. Nilüfer Nikahevi’nde düzenlenen ve 3 gün süren çalıştayın son gününde konuşan gazeteci Cem Seymen, tarım politikaları ve tohum politikası üzerine konuşma yaptı. Tarımın kalkınma için stratejik bir unsur olduğunu belirten Seymen, “Türkiye’de tarımı çözmeden hiçbir şeyi çözemeyiz. Önce tarımı ve Anadolu’yu kalkındırmak, çiftçiyi zenginleştirmek gerekiyor. Bir ulusal şuur hareketi başlatmalıyız” şeklinde konuştu.

Tohumun önemini vurgulayan Cem Seymen, “Tohum, Türkiye’de yüzde 96 oranında yerli üretiliyor. Ama yerel değil. Terminoloji farkı var. Bize ait değil. Tohum sorununun acilen çözülmesi gerekiyor. Ziraat fakültelerine bu konuda büyük görevler düşüyor. Bunun için de toplumsal bir talebin oluşması gerekmekte. Islah çalışması yapılmalı. Tohumda tam yerelleşme gerekiyor. Ben işin tüketici tarafındayım. Hocalar bütün araştırmaları yapsınlar. Ama dediğim gibi yanlış besleniyoruz, yanlış alışveriş yapıyoruz, yanlış tüketiyoruz. Topyekün değişmemiz, çocuklarımızla bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.

Türkiye’de bir gecede köylerin mahalle yapıldığını belirten Cem Seymen, “16 bin köy tüzel kişilikleri ile birlikte yok edildi. Bunda köylünün de suçu var. Köylülükten utanıyoruz. Utanılacak bir şey gibi görülüyor” dedi. Yurtdışında ise çiftçilikte babadan oğula geçen bir bilgi aktarımı olduğunu ifade eden Cem Seymen, Türkiye’de bir kuşaktan sonra çiftçiliğin yapılmadığını söyledi. Türkiye’nin stratejik mesleğinin tarım olması gerekli. Tohumun, tarımın ne kadar kıymetli olduğunu anladıktan sonra yerel yönetimin destek vermediği bir yapıda bir ayak eksik olur. Yerel yönetim kılcal damardaki bilgiyi biliyor çünkü. Dolayısıyla çalıştayın düzenlenmesi ile ilgili Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Ortak akılla yönetiyoruz"

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise kenti ortak akılla yönetme söz verdiklerini hatırlatarak, “Meslek grupları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerle akıllarımızı birleştireceğiz. Nilüfer için faydalı olan şeyleri yapmaya çalışacağız dedik. Bu çalıştay da bunun bir parçası. Araziler pahalı, gençler kırsalda yaşamak istemiyor. Ancak çok güzel ürünlerimizin olduğu yerlerde üretim giderek düşüyor. O zaman bu üretimi yeniden canlandırmak lazım. Bizim derdimiz bu” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, üretimin artırılmasını, satış kanallarının oluşturulmasını ve kooperatiflerin kurulmasını sağlayacaklarını anlattı.

Ortak akıl masalarından öneriler

3 gün süren çalıştayda ortak akıl masa çalışmaları ile belirlenen temalar üzerinden tartışmalar yürütülerek, öneriler geliştirildi. Çalıştayın son gününde ise çıkan çözüm önerileri dinleyicilerle paylaşıldı. Çeşitli alanlarda uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve kamu çalışanlarının bulunduğu 10 ayrı masadan bir temsilci sonuç sunumlarını anlattı.

Doç. Dr. Ertan Güneş, “Sürdürülebilir gıda sistemleri” konusunda sunum yaparken, Prof. Dr. Hasan Vural, “Tarımsal üretimin planlanması ve kooperatiflerin rolü, sözleşmeli üretim” konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İsmet Türkmen, “Sürdürülebilir hayvancılık-(Büyükbaş ve küçükbaş)”, Prof. Dr. Levent Aydın, “Sürdürülebilir hayvancılık (Arıcılık)”, Prof. Dr. Ümran Ertürk, “Sürdürülebilir bitkisel üretim”, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy “Tarımsal alanların korunması”, Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu ise “Sürdürülebilir pazar ve ekonomik model oluşturma” konularını ele aldılar.

Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu sunumunda, “Tarımsal sigorta, iklim değişikliği ve risk yönetimi”ni anlatırken, Fikret Gizir de, “Kırsal kalkınma ve çiftçi destekleri”ni gündeme taşıdı. Prof. Dr. Selçuk Arslan ise “Tarımsal inovasyon ve dijitalleşme” konusunda açıklamalarda bulundu.

Programın sonunda katılımcılar, Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı anısına 19 Mayıs Mahallesi’nde 60 fidanı toprakla buluşturdular.