Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde Nilüfer’de törenle anıldı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Atamız 86 yıldır fiilen aramızda yok ama o hep yanımızda, yarınımızda. Onun fikirlerini ve devrimlerini sonsuza dek yaşatmak en büyük görevimizdir” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Nilüfer’de de anıldı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi önceki dönem Başkanı Turgay Erdem, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan törende saatler 09.05’i gösterdiğinde adeta hayat durdu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. O sırada bayraklar yarıya indirildi.

Anma törenindeki konuşmasına Attilâ İlhan’ın "Mustafa Kemal" şiirini okuyarak başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bugün Ulu Önderimiz, çağının en önemli lideri, Atamızın aramızdan ayrılışının 86’ncı yılı. 86 yıldır aramızda yok ama o hep yanımızda, yarınımızda. O’nun fikirlerini, devrimlerini sonsuza dek yaşatmak en büyük görevimizdir” dedi.

Atatürk’ün sadece bir lider değil, Türk milleti için bir aydınlanma simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “O, Cumhuriyetçiliği, halkçılığı, milliyetçiliği, laikliği, devletçiliği ve devrimciliği bize miras bıraktı. En önemlisi, yılmamayı, özgürlük için mücadele etmeyi bize öğretti. ‘Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür’ diyerek başlattığı mücadelenin sonunda bize Cumhuriyet’i armağan etti” diye konuştu.

“Yalnızca 10 Kasım’larda değil, her gün Atamızın yokluğunu hissediyoruz” diyen Başkan Şadi Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak yarına olan inancımızı hiç yitirmiyoruz. Bu inancı, O’nun gösterdiği hedefe durmadan yürüyerek diri tutuyoruz. Ne mutlu senin devrimlerinin yolundan gidenlere, ne mutlu Cumhuriyet’e sahip çıkanlara. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz."

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasının ardından eşi Nuray Özdemir ile birlikte Atatürk Anıtı’na çiçek bıraktı. Törene katılan vatandaşlar da Atatürk Anıtı’na kasımpatı bırakarak, Ulu Önder’e olan minnet ve özlemlerini ifade etti.