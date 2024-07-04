Nilüfer ilçesine kazandırılacak olan 32 sınıflık ortaokul için ilk imzalar atıldı. Hayırsever işadamı Sabahattin Gazioğlu desteğiyle inşa edilecek okulun, 2025-2026 eğitim öğretim dönemine yetiştirileceği ifade edildi.

Hızlı bir nüfus artışı yaşayan Nilüfer ilçesinde, devlet okulları da ihtiyaca yönelik hızla yetiştirilmeye çalışılıyor. Hayırsever iş adamı Sabahattin Gazioğlu tarafından Fethiye Mahallesinde yaklaşık 6 dönümlük alana inşa edilecek ortaokul için, Bursa Valiliği’nde protokol imzalandı. 2025-2026 eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi hedeflenen 32 sınıflı okul binası ve spor salonu yapımı protokolü, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, hayırsever işadamı Sabahattin Gazioğlu, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu tarafından imzalandı.

Bursa Valisi Demirtaş, "Eğitim yatırımlarının Türkiye geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun bilinciyle hayırseverimize teşekkür ediyorum. Protokolün Nilüfer ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.