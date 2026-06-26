Çiğdem Böcek (27) Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek 9 Kasım 2025'te turistik amaçla Almanya'dan İstanbul'a gelmiş, 13 Kasım’da Fatih’te kaldıkları otelde kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılmışlardı.

ADLİ TIP 'İLAÇ' ZEHİRLENMESİ DEMİŞTİ

Zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirlenmişti.

Raporda, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin "Böcek ailesinin ölümünde "Alüminyum Fosfit" maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşan "Fosfin" gazından zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildi" sözlerine yer verilmişti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davada karar çıktı. İlaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'ya 18 yıl, ilaçlamayı yapan Doğan Cağferoğlu’na 12 yıl 2 ay 20 gün, otel sahibi Hakan Oğlak’a 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Davada 2 otel çalışanı ise beraat etti