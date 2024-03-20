Nöralterapi lokal anestezik madde yardımıyla vücudu yeniden düzenleme (regülasyon) tedavisidir.Nöral terapide lokalanestezik olarak lidokain veya prokain kullanılarak belirli bölgelere çoklu enjeksiyon yapılır. Ağrıyı gidermek için çeşitli dozlarda pek çok ilaç kullanmak yerine, az miktarda lokalanesteziği doğru yere yapmak yeterli olmaktadır. Nöralterapinin etki mekanizmalarından biri dokuların oksijenlenmesini sağlamaktır. Diğer mekanizma ise vücudu ağ gibi saran otonom sinir sistemindeki elektriksel iletiyi düzenlemektir. Vücuttaki her hücre elektriksel sistem gibi çalışır. Enfeksiyonlar, ameliyatlar, travmalar kendiliğinden (otonom) çalışan sinir sisteminde ve hücrelerde biyoelektriksel hasara neden olur. Nöralterapi, dokuların oksijenlenmesi ve otonom sinir sistemini düzenlenmesiyle dokunun iyileşmesini sağlar.



Boyun, sırt ve bel ağrıları, migren ve diğer baş ağrıları, boyun, bel fıtıkları, diz, kalça, omuz ağrıları, ankilozanspondilit, fibromiyalji, alt ekstremite dolaşım bozukluğu, yüz felci, zona, kulak çınlaması, baş dönmesi, huzursuz bacak sendromu nöralterapi ile tedavi edilebilir.

Nöral terapi nedir?

Nöral terapi lokal anestezik madde yardımıyla vücudu yeniden düzenleme (regülasyon) tedavisidir. Nöral terapide lokal anestezik olarak lidokain veya prokain kullanılarak belirli bölgelere çoklu enjeksiyon yapılır. Ağrıyı gidermek için çeşitli dozlarda pek çok ilaç kullanmak yerine, az miktarda lokal anesteziği doğru yere yapmak yeterli olmaktadır.

Nöral terapinin hangi mekanizmayla etkili olmaktadır?

Nöral terapinin etki mekanizmalarından biri dokuların oksijenlenmesini sağlamaktır.

Diğer mekanizma ise vücudu ağ gibi saran otonom sinir sistemindeki elektriksel iletiyi düzenlemektir. Vücuttaki her hücre elektriksel sistem gibi çalışır. Enfeksiyonlar, ameliyatlar, travmalar kendiliğinden (otonom) çalışan sinir sisteminde ve hücrelerde biyoelektriksel hasara neden olur.

Nöral terapi, dokuların oksijenlenmesi ve otonom sinir sistemini düzenlenmesiyle dokunun iyileşmesini sağlar.

Nöral terapi yapılmaması gereken durumlar nelerdir?

Lokal anestezik ilaçlara alerjisi olan hastalarda, kalp ritim bozukluklarında (2. ve 3. AV blok), kalp atım hızı çok yavaş olanlarda, ileri kalp yetmezliğinde, myastenia gravis gibi hastalıkların alevlenme dönemlerinde, enfeksiyon, kanser ve acil cerrahi endikasyonu olan kişilerde yapılmamalıdır. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde özellikle derin enjeksiyonlar yapılmamalıdır.

Nöral terapi kaç seans yapılır?

Seanslar arası en az 72 saat olmalıdır. Başlangıçta haftada 2 olacak şekilde tedaviye başlanır. Toplam seans hastanın klinik gidişi ile ilişkilidir. Genellikle 5-6 seans yeterli gelmektedir.

Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılabilir?

Boyun, sırt ve bel ağrıları, migren ve diğer baş ağrıları, boyun, bel fıtıkları, diz, kalça, omuz ağrıları, ankilozan spondilit, fibromiyalji, alt ekstremite dolaşım bozukluğu, yüz felci, zona, kulak çınlaması, baş dönmesi, huzursuz bacak sendromu nöral terapi ile tedavi edilebilir.