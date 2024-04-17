Norveç’in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Norwegian Air Shuttle, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı. Böylelikle İGA İstanbul Havalimanı’na uçan havayolu firması 102 oldu.

Norveç’in başkenti Oslo’dan İGA İstanbul Havalimanı’na düzenlenen sefer için dış hatlar terminali giden yolcu katı E1 kapısında tören gerçekleştirildi. Norwegian Air’e ait DY-1278 sefer sayılı Boeing B737-800 tipi uçak, saat 19.45 sıralarında 157 yolcusu ile Oslo’dan İstanbul Havalimanı’na geldi. Uçuş ekibi İGA yetkilileri ve yolcu hizmetleri personeli tarafından çiçeklerle karşılanırken, pasta kesimi de gerçekleşti.

Norwegian Air Shuttle tarafından Oslo-İstanbul hattında düzenlenecek olan seferler haftada iki kez gerçekleşecek. Çarşamba ve pazar günleri düzenlenecek olan uçuşlar, Boeing B737-800 model uçaklarla yapılacak.

İGA İstanbul Havalimanı’na uçan havayolu firması sayısı 102 oldu

Norwegian Air Shuttle’ın İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından İGA İstanbul Havalimanı’na uçan havayolu şirketi sayısı 102 oldu. İstanbul Havalimanı, Air Samarkand’ın geçen yılın aralık ayında İstanbul’a tarifeli uçuş düzenlemesiyle 2023 yılını 101 havayolu şirketi sayısına ulaşarak tamamlamıştı.