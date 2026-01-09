İstanbul'da 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dilmaç'ın eski eşi D.D. ile eski eşin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. ile müşterek çocukları E.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi. Şüpheliler ile Nuriye Dilmaç'ın HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturma derinleştirildi.

ÇOCUĞU İTİRAFÇI OLDU

Dosyada şüpheli olarak yer alan ve Nuriye Dilmaç'ın eski eşinden olan çocuğu E.D., ifadesinde itirafçı oldu. Şüpheli E.D., annesi Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, cesedin ise Şile'deki bir hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömüldüğünü söyledi. Bu beyan üzerine şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Ardından belirlenen hafriyat alanında, kadavra köpekleri eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ HER YERDE ARANIYOR

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 6 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, aralarında Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D.'nin de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ekipler Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.