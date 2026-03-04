Orta Doğu’daki çatışmalar beşinci gününe girerken dünya kamuoyu Washington’dan gelecek açıklamalara odaklandı. ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine, “Destansı Gazap Operasyonu”nun (Operation Epic Fury) son durumuna ilişkin bilgi vermek üzere Pentagon Basın Brifing Salonu’nda basının karşısına çıktı.

Savaşın gidişatına dair önemli açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla İran askeri olarak bitmiş durumdadır; deyim yerindeyse onları havada ve karada tek tek avlıyoruz. Rejimin tüm savaş kabiliyetini sistematik olarak ortadan kaldırıyoruz. En önemlisi de bu devasa yıkımı sadece 4 gün gibi kısa bir sürede, yani bir haftadan bile az bir zamanda başardık. İran hava sahasını tamamen ele geçirdik; gökyüzünde artık sadece bizim mutlak hakimiyetimiz var. Amerika kazanıyor; kararlı, yıkıcı ve acımasız bir şekilde.

TÜRKİYE SORUSU GELDİ

Pentagon’daki tarihi brifingde Türkiye ile ilgili gelen bir soru üzerine ortam bir anlığına gerildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Türkiye sınırındaki füze önlemesine ve operasyonun insani boyutuna dair şunları kaydetti:

"Türkiye konusunda neler yaşandığını, müttefikimizin nasıl bir tehditten korunduğunu anlatmak için burada bir an durmam gerekiyor. Şu anda önceliğimiz ve operasyonel odağımız Güney İran hattında. Ekiplerimiz bölgeyi saniye saniye inceliyor.

Türkiye’deki olayın NATO’nun 5. Maddesi’ni tetiklediğine inanmak için şu aşamada bir neden görmüyoruz. Söz konusu önleme operasyonunun tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntıları daha sonra sizinle paylaşmam gerekecek. Bu özel angajmandan haberdarız ancak mevcut değerlendirmemiz, bunun NATO’nun 5. Maddesi’ni (ortak savunma) tetikleyecek bir durum olmadığı yönünde. Ayrıca özellikle vurgulamak isterim ki yönetimimiz ve ordumuz, yürüttüğümüz yoğun gözetleme faaliyetleri kapsamında hiçbir zaman sivilleri hedef almamıştır. Hedefimiz her zaman rejimin askeri kapasitesi olmuştur."