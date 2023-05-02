İzmit Marina’ya demirleyen Nusret’in mürettebatı Büyükşehir Başkan Vekili Soydabaş’ı ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Çanakkale’nin geçilmez olduğunun nişanesi olan ve tarihin seyrini değiştiren Kahraman Nusret Mayın Gemisi’nin anısını yaşatan TCG Nusret Müze Gemisi, 2 Mayıs 2023 Çarşamba günü İzmit Marina İskelesi’ne demirledi.

TCG Nusret Müze Gemisi’nin mürettebatı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’ı ziyaret etti.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, 10.00-12.00 ila 13.00-18.30 saatleri arasında Kocaelililerin ziyaretine açık olacak.