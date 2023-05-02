Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda ana sınıfı öğrencileri Dicle Vadisi Fetih Ormanı’na depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentin en önemli ve uğrak noktalarından olan Dicle Vadisi’ni yeşillendirmeye devam ediyor.

Özel iki kolejin anasınıflarında eğitim gören minik öğrenciler, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin anısına Dicle Vadisi Fetih Ormanı’nda 200 İran çamını toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, fidan dikiminden önce çukurlar kazarak alanı öğrencilerin ağaç dikmesine hazır hale getirdi.

Minik öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluşturdukları fidanlara daha sonra can suyu verdi.