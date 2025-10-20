Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde evden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşların faydalanabilmesi amacıyla son yılların en ilginç projesine imza atıldı.

Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce Mobil Berber uygulamasını resmen başlattığını duyurdu. Başkan Cüce sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Göksun Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde; yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlarımızın kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Mobil Berber Hizmeti” başlatılmıştır. Kişisel bakımını yapamayacak durumda olan ve berber hizmetine ulaşma imkânı bulunmayan vatandaşlarımızı kapsayan bu hizmetten faydalanmak isteyen kıymetli hemşehrilerimizin, Mobil Berber Randevu Hattımızı aramaları rica olunur" dedi.

Daha önce de Bursa'da da Yıldırım Belediyesi tarafından verilmişti. Bu konsept farklı belediyeler tarafından mobil hizmet olarak yayılmaya başlandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ