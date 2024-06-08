Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bütün köylerde uygulanacak eğitimi açıkladı.

Pazaryeri ilçesinde Vali Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara’dan katılım sağlayan Toplulaştırma Daire Başkanı ve DSİ 3. Bölge Müdürü katıldı. Toprak toplulaştırma konusunda bilgi verilen toplantıda muhtarlar kendi köyleri adına istek ve taleplerini dile getirdi. Karşılıklı soru cevap şeklinde bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Şefik Aygöl, muhtarlara müjdeli haberi vererek, bütün köylerde toprak toplulaştırma konusunda bilgilendirme ve eğitim yapılacağını açıkladı.