Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik’in mali raporu okunması sırasında başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesinde yer alan birkaç isimle birlikte sahneye yürüdü. Sahnede Başkan Ali Koç ile tokalaşan Yıldırım, bir süre kendi aralarında konuşmalarının ardından kürsüye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı. Divan Başkanlığı oylamasına tepki gösteren Yıldırım, "Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir seçimin olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarım ve sizler isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yıldırım daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: İHA