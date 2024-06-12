Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sakarya Kenarı Kesimevi arkasındaki 7 dönümlük alanda bulunan hayvan pazarı, hizmete girdi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı açıklamada, ‘’Bu yıl da siz değerli vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmak için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Pazaryerimizin temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılarak hijyen standartlarını en üst seviyede sağlıyoruz. Hayvanların sağlığına özel önem veriyoruz. Bu nedenle, 2 yaşını doldurmamış, sağlıksız veya sevk raporu olmayan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları yapılmamaktadır. Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından hayvanların giriş çıkış kontrolleri düzenli olarak yapılmakta, böylece sizlerin güvenliği ve memnuniyeti sağlanmaktadır. Hayvan pazarımız halkımız adına hayırlı olsun’’ ifadelerine yer verdi.