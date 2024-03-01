Mustafakemalpaşa’da 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısı 5 yılda 3 bin 401 kişilik artış gösterdi.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde 131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa’da oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı belli oldu. Yerel seçimlerde, 103 bin 944 nüfuslu Mustafakemalpaşa’da 82 bin 193 seçmen sandık başına gidecek. 131 mahallede 1’i seyyar olmak üzere toplam 309 sandık kurulacak.

Mustafakemalpaşa’nın nüfus bazında en büyük mahallesi olan Hamidiye’de 18 sandıkta 6 bin 41, Yalıntaş’ta 15 sandıkta 4 bin 981 ve Barış’ta ise 13 sandıkta 4 bin 394 seçmen oy kullanacak.

Seçmenler, ‘Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyetini’ belirlemek için sandığa gidecek.

Mustafakemalpaşa’nın 2019’daki seçmen sayısı 78 bin 192, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci turunda ise 81 bin 418’di.

Kaynak: İHA