Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Kaymakamlıkça yapılan açıklamada elverişsiz şartlar sebebiyle denize girişler yasaklandı şeklinde.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. Yapılan uyarıda, vatandaşların yasağa uymaları ve denize girmemeleri hususuna dikkat çekildi.