Çay ocağı işletmesi sahibi olan 25 yaşındaki Fatih Temel, yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Sosyal medya platformlarında dolaşan ve vefat ettiği iddiasını taşıyan paylaşımlar, hem ailesini hem de çevresini derinden etkiledi. Sahte bir hesap, Fatih Temel'in adını kullanarak tüm kişisel bilgilerini paylaşıp, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu yanıltıcı paylaşım, yakın çevresi arasında gerçek bir üzüntü yarattı.

Tanıdıkları ve iş arkadaşları, paylaşılan haberin doğruluğuna inanarak Fatih Temel'in vefat haberini yasadı. Durumu öğrenen Fatih Temel ise sosyal medya hesaplarından durumu düzelterek hala hayatta olduğunu ve iyi olduğunu açıkladı. Ancak, bu açıklamalar bile telefonun susmasına yetmedi. İnsanlar hala onu arayarak durumunu teyit etmek istediler.

KİMSE İNANMIYOR

Yaşanan talihsiz durumun ardından hala etkisinden kurtulamayan Fatih Temel, "Telefonum susmak bilmedi" şeklinde ifadelerle hislerini dile getirdi. Uyandığında sürekli olarak gelen telefon çağrılarına ilk başta anlam veremediğini belirten Temel, arkadaşlarının şaka yaptığını düşündüğünü söyledi. Ancak ailesinin ağlayarak aramasıyla durumun ciddiyetini anladı. Bir sahte hesabın, Ordu'da popüler bir haber sayfasına kendi vefat haberini yanlış bir şekilde yaydığını ve sayfa sahibinin de bu yanlış bilgiyi paylaştığını öğrendi. Her ne kadar gerçek dışı bir haber olsa da, insanların bu habere gerçekmiş gibi inandığını ve herkesin kendisini vefat etmiş olarak düşündüğünü anlatırken yaşadığı şaşkınlığı ifade etti.

Fatih Temel, asılsız haberlere rağmen insanların hala inanmadığını belirtti. "İnsanları gereksiz yere meşgul etmekten üzgünüm, böyle saçma şeylerle uğraşmak istemezdim" şeklinde düşüncelerini paylaştı. Kendi sosyal medya hesaplarından olayın gerçek olmadığına dair defalarca paylaşım yapmasına rağmen, insanların sadece başlığı okuyarak hala vefat haberini düşündüğünü anlattı. Olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını vurgulayarak insanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

AİLEM DE HABER İÇİN ENDİŞELENMİŞ

"Ailem bana ulaşamadığı için olayı gerçek sanmış" diyen Fatih Temel, uyuduğu esnada telefonlarına bakmadığı için ailesinin endişelendiğini ve bu yüzden sahte haberi gerçek zannettiklerini ifade etti. Ailesinin bu duruma çok üzüldüğünü ve kötü düşüncelere kapıldıklarını belirten Temel, uyku esnasında yaşanan bu iletişim kopukluğunun olayın büyümesine neden olduğunu açıkladı.

Fatih Temel, sahte haberin içeriğinde yer alan tüm kişisel bilgilerinin doğru olduğuna dikkat çekerek, bilgilerini paylaşan kişinin kendisini tanıyan birisi olabileceğini düşündüğünü belirtti. Nerede yaşadığını ve esnaf olduğunu bilen birinin bu haberin arkasında olabileceğini ima etti. Konunun takipçisi olacaklarını ve adli süreci başlatacaklarını vurgulayan Temel, böyle bir yanlış bilgilendirmenin ciddi sonuçları olabileceğini düşünerek adımlar atacaklarını ifade etti.

Durumu öğrenen insanların hala telefonla arayarak doğrulama yapmalarına şaşırdığını ve espri yaparcasına aynaya bakarak kendisini kontrol ettiğini belirten Fatih Temel, "Telefon hala susmuyor, bazıları beni hala vefat etmiş sanıyor. Ama şükürler olsun, hayatta olduğumu teyit etmek için ayna karşısına geçtim" şeklinde duygularını dile getirdi.