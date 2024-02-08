Edirne’nin en işlek noktalarından birisi olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde motosikletlilere ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 10.00 ile gece 02.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan Saraçlar Caddesi’nde motosiklet sürücüleri ve araçlara yönelik denetim yaptı.

Edirne’nin en işlek ve kalabalık noktalarından birisi olan Saraçlar ve Çilingirler Caddesi’ne belirlenen saatler dışında giren araçlar ve motosikletliler, vatandaşları ve özellikle aileleri ile birlikte yürüyen çocukları tehlikeye sokuyor. Vatandaşlar caddenin trafiğe kapalı olmasının verdiği rahatlıkla yürürken, arkalarından korna çalarak gelen ve hız yapan motosiklet ve araçlardan bezmiş durumda. Artan şikayetler üzerine caddede önlem alan polis ekipleri, neredeyse her gün denetim yaparak cezai işlem uyguluyor.

Polis ekipleri kurallara uymayan bazı motosiklet sürücülerine ceza keserken, bazı motosikletliler ise polis ekiplerini görünce motosikletlerini caddenin girişine park edip yaya şekilde ilerledi.

Özellikle plakasız motosikletler üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, motosikletin çalıntı kaydının ve trafik sigortasının olup olmadığını kontrol ediyor. Ekipler, motosiklet sürücülerinin ehliyetlerini de inceleyerek sorgulama yapıyor.

Denetimlerde durdurulan kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsüne 12 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.