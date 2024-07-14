Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz hafta cankurtaranların mesai saati bitiminde yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Bugün de yasak kararının alındığı sahilde uyarıları dinlemeyerek denize girenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler uyardı.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Karasu Sahili’nde cankurtaranların mesai saatlerinin bitiminin ardından yasağa da rağmen denize giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Bugün de olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler Karasu Kaymakamlığı’nın aldığı karar neticesinde yasaklanmıştı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Buna rağmen birçok vatandaş cankurtaranların da uyarılarını dinlemeyerek suya girdi.

“Sizin canınız her şeyden önemli, uyarıları dikkate alalım”

Yasağa ve uyarılara rağmen canlarını tehlikeye atan vatandaşlar için Sahil Güvenlik Komutanlığı devreye girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı aracı ile bölgeye gelen ve sirenler çalan ekipler, “Değerli vatandaşlarımız, cankurtaran arkadaşlarımıza zorluk çıkarmayalım. Kaymakamlık kararı gereğince denize girişler gün içerisinde yasaklanmıştır. Sizin canınız her şeyden önemli, kuvvetli rip akıntıları var. Can kaybı yaşansın istemiyoruz lütfen, uyarıları dikkate alalım” anonsları ile vatandaşlara bir kez daha uyarıda bulundu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yasak olmasına rağmen uyarılara da aldırış etmeden denize giren 32 kişiye toplamda 65 bin 664 TL ceza kesilmişti. Ve bugün de suya girmekte ısrarcı olanlara ise güvenlik güçlerince idari para cezası kesilmeye devam edildi.