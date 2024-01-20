Azerbaycan'da bugün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, çevre iller arasında endişe ve panik yarattı. Olağanüstü Haller Bakanlığı, sarsıntının ardından herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nin verilerine göre, Saatlı ve Sabirabat illerinin sınırında yerel saatle 22.05'te gerçekleşen deprem, 61 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin etkisi, Bilesuvar, Celilabad, Masallı, Yardımlı, Lenkeran, Lerik, Şirvan, Zardab, Ağdam, Ağdaş, Kürdemir bölgelerinde de hissedildi. Ancak, Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.