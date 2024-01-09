Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan karayolu, şiddetli kar yağışı sebebiyle geçici bir süreliğine ağır araç trafiğine kapatıldı. Domaniç'in yüksek rakımlı Kocayayla bölgesinde kar yağışının etkisiyle oluşan zorlu hava koşulları, yolun kapatılmasına neden oldu.

Kar yağışının yoğunluğu sebebiyle, bölgeye yönlendirilen ağır araçlara geçiş izni verilmeyerek güvenlik önlemleri alındı. Aynı zamanda diğer sürücülere de uyarılarda bulunan ekipler, kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, yoğun kar yağışının etkilediği yolda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.