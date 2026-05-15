Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilcisi Serdar Yücel, elde edilen başarının yalnızca sayısal bir üstünlük olmadığını belirterek, eğitim çalışanlarının sendikaya duyduğu güvenin ve sahada yürütülen çalışmaların karşılığı olduğunu ifade etti. Yücel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilciliği olarak, 2026 yılı yetki tespit çalışmaları sonucunda 1132 üye sayısına ulaşarak İnegöl'de eğitim hizmet kolunda bir kez daha yetkili sendika olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu başarı, yalnızca rakamsal bir üstünlük değil; eğitim çalışanlarının sendikamıza duyduğu güvenin, sahada yürüttüğümüz ilkeli ve kararlı mücadelenin en somut göstergesidir.

Güven ve İlke Temelli Sendikacılık

Sendikal anlayışımızın temelinde hak, adalet ve liyakat vardır. Biz, sadece sorunları tespit eden değil, çözümün aktif bir parçası olan bir sendikal duruş sergiliyoruz. Üyelerimizin teveccühüyle gelen bu yetki, omuzlarımızdaki sorumluluğu daha da artırmıştır.

2025 yılında 1107 üye ile yakaladığımız ivmeyi, 2026'da 1132 üyeye taşıyarak büyümemizi sürdürdük. Bu istikrarlı yükseliş, doğru yolda ilerlediğimizin ve eğitim çalışanlarının taleplerine kulak veren samimi sendikacılık anlayışımızın bir karşılığıdır.

Kapsayıcı ve Kucaklayıcı Sendikal Vizyon

İnegöl'de sendikacılık faaliyetlerimizde bugüne kadar hiçbir zaman kırıcı ve yıpratıcı olmadık, olmayacağız. Sendikacılığa yalnızca ücret sendikacılığı perspektifinden bakmadık; değerlerimizi önceleyen, tüm eğitim çalışanlarını kucaklayan geniş bir vizyon ortaya koyduk.

Bu anlayışla:

Öğretmenin, memurun, hizmetlinin, tüm eğitim çalışanlarının hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Toplu sözleşme süreçlerinden yerelde yaşanan her türlü mağduriyetin giderilmesine kadar çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Eğitim kurumlarımızda yürütülen tüm işlemlerin mevzuata uygunluğunu takip edecek, eğitimcilerin itibarını her şartta koruyacağız.

Hiçbir eğitim çalışanını ötekileştirmeden, sendika ayrımı gözetmeksizin adil bir çalışma ortamı için mücadele edeceğiz.

Teşekkür ve Taahhüt

Bu başarıda emeği geçen başta yönetim kurulu üyelerimize, okul temsilcilerimize ve sendikamıza gönül veren tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Yeni katılan üyelerimize hoş geldiniz diyor; birlikte daha güçlü bir sendikal mücadele ortaya koyacağımıza inanıyoruz.

Aynı çatı altında görev yaptığımız diğer sendikalara üye olan tüm eğitim çalışanlarını da sivil toplumun güçlenmesine sundukları katkıdan dolayı kutluyoruz. Rekabetimiz fikir ve proje düzeyinde olacak; biz işimize, yani eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya odaklanacağız.

Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilciliği olarak emanetiniz emanetimizdir. Yetkimizin öncelikle üyelerimize, İnegöl eğitim camiasına ve tüm eğitim çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,

Serdar YÜCEL

Eğitim-Bir-Sen İnegöl Temsilcisi"