Kartal Belediyesi'nin mayıs ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Hatırla' adlı tiyatro oyunu, Hürriyet Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Aile bağlarını hüzün ve mizahın eşsiz dengesiyle ele alan oyun, Kartallılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kartal Belediyesi bünyesinde düzenlenen zengin etkinlik takvimi, tiyatro dünyasının seçkin eserlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yazarlığını Murat Donat'ın, yönetmenliğini ise usta isim Yaşar Ayvacı'nın üstlendiği 'Hatırla' isimli oyun, Hürriyet Kültür Merkezi'nde perdelerini açtı. Zekice Yapım tarafından sahneye konulan oyun. Alzheimer hastası Ferdi Bey ile evine giren hırsız Niyazi'nin yollarının kesişmesini konu alıyor. İlk bakışta birbirine tamamen zıt görünen bu iki karakterin kurduğu beklenmedik dostluk. izleyiciye 'aile olmanın' ve 'paylaşmanın' gerçek anlamını sorgulatıyor. Toplumsal bir farkındalık oluşturmayı da amaçlayan eser, Alzheimer hastalığının zorluklarını sahneye taşırken, kardeşlik bağlarının önemini etkileyici bir dille anlatıyor.

75 dakikalık kesintisiz performans

Tek perde ve 75 dakika boyunca süren oyun, dinamik kurgusu ve oyuncuların yüksek enerjili performanslarıyla bir an bile temposunu düşürmedi. Salonu dolduran yüzlerce Kartallı sanatsever, kahkaha ve hüznün iç içe geçtiği 'hüzünlü komedi' türündeki bu eseri büyük bir beğeniyle takip etti. Oyunun finalinde sanatçıların sergilediği performans, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanatçılara teşekkür plaketi

Gecenin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Hamza Samast, oyuncuları ve tüm teknik ekibi tebrik ederek. başarılarının devamını diledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına ekibe çiçek ve plaket takdim eden Samast, 'Kartal'da sanatın her dalına destek vermeye, kültürel etkinliklerimizi mahallelerimize yaymaya devam ediyoruz. Bugün burada hem güldük hem de derin bir muhasebe yaptık. Bu değerli eseri bizlerle buluşturan tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Kartal Belediyesi olarak yıl boyunca tiyatrodan konsere, sergiden panele kadar pek çok farklı etkinlikle ilçenin kültür-sanat hayatına yön vermeye devam edeceğiz' dedi.